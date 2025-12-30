В Иркутске мать призналась в убийстве двух своих детей

В Иркутске мать признала вину в убийстве двух своих малолетних детей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). По данным ведомства, женщина раскаялась в содеянном во время допроса.

Трагедия произошла вечером 28 декабря. В одной из квартир Иркутска были обнаружены тела двух детей — трех и пяти лет — без признаков жизни.

Основной подозреваемой стала мать погибших несовершеннолетних, которую вскоре доставили в следственный отдел для дачи показаний.

Как сообщила детский омбудсмен по Иркутской области Татьяна Афанасьева, семья не состояла на учете в социальных службах и не привлекала внимания полиции.

По ее словам, это была полная многодетная семья: отец работал, а мать находилась в декретном отпуске после рождения третьего ребенка, которому еще не исполнился год. Известно, что в январе задержанной должно исполнится 35 лет.

