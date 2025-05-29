Слуцкий собрался направить запрос в СК РФ по делу о нападении мигрантов на семью в Краснодаре

Слуцкий: попрошу Следком разобраться в деле защитника семьи в Краснодаре

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

Лидер ДПР Леонид Слуцкий пообещал направить обращение в Следственный комитет России, чтобы правоохранители беспристрастно разобрались с делом мужчины, который защитил свою семью в Краснодаре от нападения иностранных граждан. Его слова привело РИА Новости.

Политик заявил, что дело жителя Краснодара Виктора Мухлыгина стало резонансным. Он защитил свою семью, супругу и двух маленьких детей от нападения иностранцев, после чего его отправили в СИЗО и держат там уже два месяца. Против него возбудили уголовное дело, несмотря на то что нападавшие живы и здоровы, а также находятся на свободе.

«В который раз виноватым делают русского богатыря, отстоявшего честь своей семьи. Будем разбираться, направим обращение в Следственный комитет», — указал Слуцкий.

Он также озвучил свои вопросы к правоохранителям: почему фигуранта дела держат под арестом и почему против него применена такая статья. Глава ЛДПР подчеркнул, что в этом деле просматривается явная несправедливость либо даже еще нечто худшее.

Ранее Слуцкий комментировал возможные переговоры между РФ и Украиной. По его мнению, в ответ на ясные и четкие предложения Путина украинский президент Зеленский устраивает клоунаду. По словам политика, Киев пытается «перехватить переговорную инициативу», ориентируясь на западную аудиторию, что, по его мнению, затрудняет реальную реакцию на предложения России.

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