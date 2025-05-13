Украину уличили в попытке перехватить переговорную инициативу у России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью «Газете.Ru» подчеркнул , что для достижения какого-либо прогресса стороны должны сесть за стол переговоров. Однако, по его мнению, от Киева не поступает внятной реакции на предложение президента Владимира Путина, кроме как «клоунада» со стороны Владимира Зеленского.

Вопрос урегулирования конфликта на Украине вновь стал актуален на фоне недавних заявлений российских властей.

Слуцкий отметил, что все конфликты неизбежно заканчиваются переговорами и для этого необходимо начать диалог без предварительных условий. Он выразил уверенность, что такой подход может стать решающим моментом в разрешении текущей ситуации.

«К сожалению, мы не видим серьезной реакции со стороны Украины, а время уходит. Счет идет на часы, максимум на дни», — добавил депутат, намекая на приближающийся срок до 15 мая.

По словам Слуцкого, Киев пытается «перехватить переговорную инициативу», ориентируясь на западную аудиторию, что, по его мнению, затрудняет реальную реакцию на предложения России. Он призвал Зеленского и его команду серьезно отнестись к предложению Путина, если у них осталось хоть немного здравого смысла.

Напомним, что 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, которые были прерваны весной 2022 года. Он отметил, что тогда киевская делегация остановила участие в консультациях под давлением западных партнеров. В ответ на это Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, если будет достигнуто прекращение огня. Он подчеркнул, что «полная и длительная» остановка боевых действий является необходимым условием для дипломатического процесса.

Ранее Зеленский трижды публично заявил, что готов к переговорам с Путиным