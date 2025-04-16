Службы безопасности Сирии заявили о предотвращении в стране военного переворота

Сирийские спецслужбы смогли разоблачить подготовку военного переворота и предотвратить его. Об этом сообщил Анас Хаттаб, глава Министерства внутренних дел Сирии. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению министра, переворот готовился группой офицеров из бывшей сирийской армии.

«Мы свели на нет планы совершить переворот, которые готовились офицерами свергнутого режима. Это стало возможным благодаря усилиям наших вооруженных сил и народа», — указал Хаттаб.

Ранее появлялись сведения, что сирийский посол в России Башар Джаафари якобы запросил убежища в РФ. Позже он сам опроверг эту информацию. По его словам, такие данные абсолютно не соответствуют действительности. Дипломат выразил удивление тем, что подобные сообщения вообще появляются в информационном поле.