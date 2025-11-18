Смерть наступила после извлечения зонда: в Северном Казахстане расследуют трагический инцидент с ФГДС в больнице

Трагический инцидент произошел в медицинском учреждении, расположенном в районе Шал акына. По информации из больницы, у мужчины была диагностирована серьезная патология — аневризма аорты, однако официально на диспансерном учете по этому заболеванию он не состоял.

Критическая ситуация возникла в тот момент, когда врачи уже завершали процедуру фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) и начали извлекать эндоскоп. У пациента внезапно произошла остановка дыхания. Медики немедленно приступили к комплексным реанимационным мероприятиям, однако спасти его жизнь не удалось.

Как сообщили представители департамента полиции Северо-Казахстанской области, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В заявлении пресс-службы ведомства подчеркивается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления всех обстоятельств случившегося. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

