Смерть по невнимательности в ХМАО: загибался от пневмонии, а ему ставили ОРВИ
В ХМАО пациент с пневмонией погиб после ошибочного диагноза ОРВИ
В Советской районной больнице Ханты-Мансийского автономного округа разгорается уголовный скандал после смерти пациента, которому медики несколько раз отказали в госпитализации. Как выяснилось, у мужчины, скончавшегося от осложнений тяжелой пневмонии, врачи диагностировали банальную ОРВИ, сообщил портал URA.RU.
По информации адвоката Амура Хутиева, представляющего интересы вдовы погибшего, мужчина пять раз обращался за медицинской помощью с жалобами на недомогание.
«В больнице Советского скончался человек, он пять раз обращался к фельдшерам с недомоганиями, но ему отказывали в госпитализации. Поставили ОРВИ, назначили пить арбидол и сидеть дома», — рассказал Хутиев.
В результате стремительно развивающейся пневмонии у пациента возникли тяжелейшие осложнения. Его в критическом состоянии перевезли в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, где экстренно прооперировали на сердце, но спасти не успели. Согласно медицинской справке о смерти, причиной стали отек и инфаркт головного мозга, а также инфекционный эндокардит.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Адвокат отмечает, что активное расследование началось лишь спустя полгода после трагедии.
«Я обратился с письмом к Президенту, указав на пробелы в законе. Врач, фактически не проведя действий по установлению диагноза, остается без какой-либо ответственности», — заявил Хутиев.
В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся допросы медицинского персонала.
