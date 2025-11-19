Смерть по невнимательности в ХМАО: загибался от пневмонии, а ему ставили ОРВИ

В Советской районной больнице Ханты-Мансийского автономного округа разгорается уголовный скандал после смерти пациента, которому медики несколько раз отказали в госпитализации. Как выяснилось, у мужчины, скончавшегося от осложнений тяжелой пневмонии, врачи диагностировали банальную ОРВИ, сообщил портал URA.RU.

По информации адвоката Амура Хутиева, представляющего интересы вдовы погибшего, мужчина пять раз обращался за медицинской помощью с жалобами на недомогание.

«В больнице Советского скончался человек, он пять раз обращался к фельдшерам с недомоганиями, но ему отказывали в госпитализации. Поставили ОРВИ, назначили пить арбидол и сидеть дома», — рассказал Хутиев.

В результате стремительно развивающейся пневмонии у пациента возникли тяжелейшие осложнения. Его в критическом состоянии перевезли в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, где экстренно прооперировали на сердце, но спасти не успели. Согласно медицинской справке о смерти, причиной стали отек и инфаркт головного мозга, а также инфекционный эндокардит.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Адвокат отмечает, что активное расследование началось лишь спустя полгода после трагедии.

«Я обратился с письмом к Президенту, указав на пробелы в законе. Врач, фактически не проведя действий по установлению диагноза, остается без какой-либо ответственности», — заявил Хутиев.

В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся допросы медицинского персонала.

