Смерть в карьере: водолазы достали из воды автомобиль с телом водителя в Ленобласти

В Ленинградской области спасатели провели сложную операцию по подъему автомобиля из воды с телом водителя внутри. Об этом сообщили представители Аварийно-спасательной службы региона в телеграм-канале.

Инцидент произошел в карьере Фосфорит, где автомобиль марки ВАЗ под управлением мужчины съехал в водоем.

На место происшествия оперативно выехал поисково-спасательный отряд города Шлиссельбург.

С помощью специальной техники и водолазного снаряжения спасателям удалось извлечь транспортное средство из воды. Водитель, обнаруженный внутри, получил травмы, несовместимые с жизнью

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смертельного ДТП.

