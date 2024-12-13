Смертельная авария с участием самолета произошла на шоссе в штате Нью-Йорк

Легкомоторный самолет попал в аварию в штате Нью-Йорк при попытке приземлиться на шоссе. Один человек погиб. Об этом сообщил телеканал CSB.

Журналисты сослались на информацию от местной полиции. Им заявили, что один человек погиб после того, как легкомоторный самолет попытался сесть на автотрассу 864, соединяющую Нью-Йорк с соседним штатом. Инцидент произошел в округе Вестчестер.

После катастрофы правоохранители оцепили место происшествия, а также попросили водителей объезжать этот участок трассы стороной.

Ранее подобный случай произошел в штате Техас. Там во время посадки на автомобильную дорогу самолет PIPER столкнулся сразу с тремя машинами. Воздушное судно развалилось на две части, травмы при этом получили четыре человека. Один из них был ранен очень серьезно. Всех пострадавших пришлось госпитализировать.