Смертельная зарядка: 17-летний россиянин погиб от удара током

В Якутске трагически погиб 17-летний юноша, получивший удар электрическим током во время зарядки мобильного телефона. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия).

По факту смерти человека возбуждено уголовное дело. Предварительно, молодой человек использовал телефон, подключенный к электросети, когда произошел смертельный удар током.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала наличие термических ожогов в области груди, несовместимых с жизнью. На месте происшествия следователи изъяли мобильное устройство.

Эксперты обращают внимание на особые риски при эксплуатации электронных устройств в условиях низких температур. Зарядка переохлажденного смартфона может привести к повреждению аккумулятора, его возгоранию или даже взрыву.

Также подобные инциденты могут происходить из-за заводского брака электронных компонентов или использования несертифицированных зарядных устройств.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области мальчик погиб после падения с пятого этажа.