Уголовное дело возбуждено после падения школьника с высоты в Долинске

В Долинске ученик седьмого класса упал с пятого этажа. Инцидент случился на улице Хабаровской, где подросток упал с крыши здания. Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, и ребенок умер на месте.

На месте трагедии идет работа сотрудников полиции. Они выясняют причины и детали случившегося. Следственным отделом по городу Долинску Сахалинской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ, квалифицирующей деяние как причинение смерти в результате неосторожных действий.

Ранее сообщалось, что две девочки выпали из кузова грузовика во время поездки в Приморье.