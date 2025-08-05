Смертельное ДТП в Ленобласти

Три человека погибли, двое получили тяжелые травмы в результате столкновения легкового автомобиля Kia Optima с грузовиком в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла днем 5 августа на дорожной развязке у поселка Котельский. По предварительным данным, водитель Kia Optima не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик Shacman. В этот момент его водитель менял колесо, выставив знак аварийной остановки.

Удар был настолько сильным, что все пятеро находившихся в легковушке оказались заблокированы в салоне. На место оперативно прибыли спасатели и сотрудники Следственного комитета, но троих пассажиров спасти не удалось. Водитель и еще один пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Личности погибших и пострадавших пока устанавливаются. Полиция проверяет все возможные причины ДТП, включая техническое состояние автомобилей и действия водителей.

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