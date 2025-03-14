Смертельную тушенку нашли на прилавках магазинов России

В торговых точках России обнаружена тушенка, представляющая серьезную угрозу для жизни. Употребление продукта может спровоцировать ботулизм. Опасность представляют консервы из говядины «ФерКо», сообщил телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».

В продукции тульского предприятия «Митком» зафиксированы значительные нарушения стандартов безопасности. Выявлено несоответствие консервов нормативам термостатной пробы.

Это увеличивает вероятность образования вздутия банки, содержащей ботулотоксин. Данный токсин может вызвать тяжелейшее отравление, сопровождающееся поражением ЦНС.

Ранее диетолог Ивакин назвал важные продукты для здоровья ЖКТ. По его словам, кефир и квашеная капуста всегда должны быть в холодильнике.