Кошмар одной женщины закончился трагедией для другой в Иркутске

В Иркутске произошла чудовищная трагедия, ставшая кульминацией долгого домашнего кошмара, пишет NEWS.ru. Местный житель на протяжении нескольких месяцев систематически избивал свою жену, угрожал ей ножом и подвергал унижениям. В конце концов женщине удалось сбежать вместе с семилетним сыном, и они нашли укрытие в одном из кризисных центров города.

Сотрудники приюта, осознавая серьезность угроз, сообщили о преследователе в полицию. Однако мужчина выследил место, где скрывается его супруга, и начал караулить ее возле приюта.

Не сумев найти жену, он в отчаянии схватил первую попавшуюся женщину, выходившую из здания. Ею оказалась подруга его супруги, которая также была подопечной социального учреждения. Мужчина взял ее в заложницы.

На место происшествия прибыли силовики. Переговоры с похитителем продолжались несколько часов. Около 3:00 по местному времени мужчина добровольно сдался и сделал шокирующее признание: он задушил несчастную женщину. У нее осталось две дочери.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отец сломал череп месячному сыну и жестоко избил жену.