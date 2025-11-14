Смертельный рейс: таксист из Электростали получил 15 лет за убийство пассажирки-россиянки

Суд вынес обвинительный приговор таксисту из подмосковной Электростали, признанному виновным в особо тяжком преступлении против пассажирки. Мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на материалы следствия, преступление имело четкий умысел. Водитель предложил женщине подвезти ее, а во время поездки напоил ее напитком с подмешанными наркотическими веществами. После того как пассажирка потеряла сознание, мужчина совершил над ней насильственные действия.

Однако злоумышленник не рассчитал дозировку, что привело к трагическим последствиям — от полученной интоксикации женщина скончалась. В попытке скрыть следы преступления таксист вывез тело в лесной массив, где и оставил его. Обнаружили погибшую лишь спустя трое суток благодаря бдительности местных жителей.

