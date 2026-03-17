Смертельный удар стихии: На Камчатке женщина погибла после схода снега на остановку
Фото: [Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца/Медиасток.рф]
В Петропавловск-Камчатский произошел трагический инцидент: на автобусной остановке «46-й лицей» на женщину обрушилась снежная масса с крыши здания. В результате падения снег и лед пробили кровлю остановочного павильона. Женщина, находившаяся внутри, получила смертельные травмы и погибла на месте.
По информации «Кам 24», происшествие случилось днем. Снежный пласт сошел с крыши расположенного рядом строения и с силой ударил по остановке общественного транспорта. Конструкция павильона не выдержала нагрузки, и часть крыши была разрушена.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, сотрудники полиции и спасатели МЧС России. В районе аварии временно осложнилось движение транспорта — образовалась значительная пробка, поток автомобилей практически остановился.
Официальные структуры пока не дали подробных комментариев. Специалисты устанавливают точные обстоятельства произошедшего.
Подобные случаи в регионе уже происходили ранее. Так, в январе на улице Советской в том же городе снежная масса сошла с крыши на мужчину, который очищал автомобиль рядом с домом. Полученные травмы оказались смертельными. В тот же день еще один житель края погиб при сходе снега с крыши частного дома.
