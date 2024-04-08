СМИ: боец ВСУ выстрелил в командира за отказ предоставить отпуск

Украинский военный в Херсонской области напал с автоматом на командира, который не хотел предоставлять ему отпуск. Об этом сообщает «Страна».

По информации украинских СМИ, инцидент случился еще 6 апреля. Сержант ВСУ очень хотел получить отпуск, однако столкнулся с отказом. При этом боец был настолько раздосадован, что схватился за автомат и открыл огонь в сторону офицера. Пули попали в потолок, никто не пострадал.

Уставшего военного в итоге обезоружили и отправили в психиатрический центр. С поворотом судьбы боец не согласился и сбежал по пути в учреждение для неуравновешенных. Его объявили в розыск.

Отмечается, что ситуация развернулась на территории Херсонской области, которая пока контролируется ВСУ.

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