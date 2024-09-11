По данным издания Guardian, украинцам разрешат бить по российским целям ракетами Storm Shadow. Об этом журналисты сообщают в среду, 11 сентября.

Газета ссылается на собственные источники в британском правительстве, которые и сообщили о принятии данного решения – использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России. На данный момент других подтверждений этого решения нет.

Напомним, ранее российский президент уже заявлял о том, что страны НАТО должны отдавать себе отчет в подобных решениях – в частности, ударам по объектам в глубине территории России с использованием поставляемых коллективным Западом вооружений.

Ранее также сообщалось о том, что в Германию въехало больше 50 тысяч нелегальных мигрантов.