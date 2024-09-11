Около 50 тыс. нелегальных мигрантов въехали в Германию за полгода
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Глава МВД Германии Нэнси Фезер отправила Еврокомиссии письмо, в котором сообщила о подходящим к концу ресурсам для принятия новых волн мигрантов. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
В минувший понедельник по решению министра вступили в силу временные меры по контролю на всех сухопутных границах республики страны, чтобы добиться падения наплыва мигрантов и для предотвращения вероятных террористических угроз. В отправленном послании министр Фезер также сообщила об очень сложной миграционной обстановке в стране.
Сложившуюся ситуацию она охарактеризовал как «постоянно вызывающую беспокойство» и добавила, что с января по июль текущего года на территорию страны прибыли порядка 50 тыс. нелегальных мигрантов.
Ранее сообщалось о том, что на территорию России хотят запретить въезд мигрантам, которые обладают низкой квалификацией. Соответствующая инициатива была озвучена председателем Государственный Думы Вячеславом Володиным.