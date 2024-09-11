Около 50 тыс. нелегальных мигрантов въехали в Германию за полгода

Глава МВД Германии Нэнси Фезер отправила Еврокомиссии письмо, в котором сообщила о подходящим к концу ресурсам для принятия новых волн мигрантов. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

В минувший понедельник по решению министра вступили в силу временные меры по контролю на всех сухопутных границах республики страны, чтобы добиться падения наплыва мигрантов и для предотвращения вероятных террористических угроз. В отправленном послании министр Фезер также сообщила об очень сложной миграционной обстановке в стране.

Сложившуюся ситуацию она охарактеризовал как «постоянно вызывающую беспокойство» и добавила, что с января по июль текущего года на территорию страны прибыли порядка 50 тыс. нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось о том, что на территорию России хотят запретить въезд мигрантам, которые обладают низкой квалификацией. Соответствующая инициатива была озвучена председателем Государственный Думы Вячеславом Володиным.