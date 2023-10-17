СМИ: брюссельский стрелок умер в больнице после ранения в грудь

Подозреваемый в теракте в бельгийской столице скончался от полученного в ходе перестрелки с полицейскими, сообщил телеканал LN24.

Накануне вечером выходец из Туниса разъезжал по Брюсселю на скутере и палил по прохожим. Были убиты два футбольных болельщика из Швеции, прибывшие на игру своей национальной команды.

Личность стрелка была установлена. Сегодня утром его обнаружили в одном из столичных кафе. Телеканал VRT сообщил о ликвидации террориста. Однако на тот момент он еще был жив и доставлен в больницу с ранением в грудь.

В 2019 году стрелку было отказано в предоставлении бельгийского гражданства. Правоохранительные органы знали о его экстремистских настроениях, ранее он подозревался в ряде преступлений.

Полиция разыскивает еще двух человек, которые могут быть причастны к теракту.