Армия Германии в настоящее время оснащена хуже, чем до начала конфликта на Украине из-за передачи военной техники ВСУ, пишет Financial Times.

Германия передала Украине немало своего лучшего оборудования, и не ясно, когда и каким образом эти бреши заполнить.

Так, Германия передала в распоряжение ВСУ 14 бронированных гаубиц, которые являются «одними из самых совершенных систем» среди оружия подобного типа, а взамен, согласно действующим контрактам, бундесвер получит только 10 стволов.

По мнению издания, на замену 18 танкам Leopard 2 A6, переданным Киеву, могут уйти годы.

При этом западная техника успешно уничтожается российскими войсками на полях сражений.

Неделю назад представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявил, что Германия достигла критического положения в вопросе выделения помощи Украине.