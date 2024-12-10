СМИ: израильская армия дошла до юга провинции Дамаск

Сирия замечает активность израильских вооруженных сил на юге провинции Дамаск, сообщило издание «Аль-Ватан». Военные перемещения происходят на юге провинции Дамаск у границы с Ливаном.

Они заняли населенный пункт Хинех, находящийся в 50 км от Дамаска, и приблизились к подножью Хан эль-Шейх в зоне Катна, напротив ливанского региона Рашайя.

Кроме того, израильские танки вышли за пределы буферной полосы вдоль сирийской границы и были зафиксированы на расстоянии около 20 км от столицы Сирии.

Танки прорвались за границы буферной территории, где Израиль ранее на этой неделе разместил свои войска, и развернулись неподалеку от южного населенного пункта Катана, находящегося в 21 км от Дамаска.

В понедельник, 9 декабря, израильская армия объявила о нанесении 250 авиаударов по базам сирийских ВВС, научно-исследовательским центрам и оборонным предприятием в различных регионах страны.

Ранее сообщалось, что США помогли союзным формированиям занять стратегическую территорию в Сирии.