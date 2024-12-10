Как сообщила газета Washington Post, ссылаясь на свой источник, после смены власти в Сирии американские военные помогли своим союзным силам занять ключевые территории,.

США разместили около 800 солдат на различных позициях на востоке Сирии. Они координировали усилия союзных формирований, что позволило им установить контроль над стратегическими территориями.

С конца ноября вооруженные группы взяли под контроль несколько крупных сирийских городов, включая Дамаск. По сведениям МИД России, президент Сирии Башар Асад провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в результате которых решил оставить свой пост и покинул страну. Россия в этих переговорах участия не принимала.

Ранее сообщалось, что Сирия обратилась в ООН с просьбой помочь остановить агрессию Израиля на своей территории.