СМИ: на фоне сигнала воздушной тревоги в Запорожье прогремели взрывы
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Украинские СМИ сообщили, что в подконтрольном ВСУ городе раздались звуки взрывов. Это произошло на фоне сигнала о воздушной опасности, который объявлен по всей стране 23 сентября.
Телеканал «Общественное» проинформировал о взрывах в Запорожье, на территории, подконтрольной Украине. В этой области, как и в других регионах, гудят сирены о воздушной опасности.
Вероятно, наносятся удары по украинской инфраструктуре. ВС РФ стали делать это 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту. Воздушная тревога звучит по всей Украине почти каждый день.
Кроме того, ВСУ периодически продолжают предпринимать попытки атаковать Курскую, Белгородскую, Ростовскую, Брянскую и другие приграничные области.
Ранее сообщалось, что подросток и двое взрослых погибли в Белгородской области после атаки ВСУ.