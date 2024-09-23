СМИ: на фоне сигнала воздушной тревоги в Запорожье прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили, что в подконтрольном ВСУ городе раздались звуки взрывов. Это произошло на фоне сигнала о воздушной опасности, который объявлен по всей стране 23 сентября.

Телеканал «Общественное» проинформировал о взрывах в Запорожье, на территории, подконтрольной Украине. В этой области, как и в других регионах, гудят сирены о воздушной опасности.

Вероятно, наносятся удары по украинской инфраструктуре. ВС РФ стали делать это 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту. Воздушная тревога звучит по всей Украине почти каждый день.

Кроме того, ВСУ периодически продолжают предпринимать попытки атаковать Курскую, Белгородскую, Ростовскую, Брянскую и другие приграничные области.

Ранее сообщалось, что подросток и двое взрослых погибли в Белгородской области после атаки ВСУ.