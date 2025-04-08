Американец Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на Дональда Трампа, связывался с поставщиками оружия на Украине и работал с местными кураторами. Об этом стало известно Daily Mail.

По информации обозревателей, Раут связывался с неизвестным украинцем за месяц до нападения на Трампа. Мужчина, судя по переписке, имел доступ к оружию. Американец держал связь с куратором в зашифрованном приложении. Там они подробно обсудили, как организовать покушение, а также Раут попросил прислать гранату или переносной ракетно-зенитный комплекс FIM-92 Stinger.

«Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не смог избраться», — писал украинцам Раут.

Также совместными усилиями американец и украинец выяснили время приземления Трампа во Флориде, а также подробности о мероприятии.

Напомним, покушение на Трампа произошло 15 сентября 2024 года во Флориде в местном в гольф-клубе. Мужчина нацелился на американского президента и открыл огонь, но попал ему в ухо. Подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов. Он признавался, что ненавидит республиканца и поддерживает Украину.

Ранее сообщалось, что произошло покушение на митрополита Тихона. Об этом высказывались в Кремле.