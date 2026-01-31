СМИ нашли в архивах Эпштейна переписку с упоминанием Билла Гейтса

В материалах, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обнаружены электронные письма, в которых упоминается основатель Microsoft Билл Гейтс. Как пишет The Telegraph , переписка содержит резкие и скандальные утверждения, автором которых якобы выступал сам Эпштейн.

По данным британского издания, речь идет об электронных письмах, датированных июлем 2013 года, которые Джеффри Эпштейн отправлял самому себе. В этих сообщениях финансист в резкой форме отзывался о Билле Гейтсе и утверждал, что у предпринимателя возникли проблемы со здоровьем после общения с «русскими девушками».

В переписке, как утверждается, Эпштейн писал, что Гейтс якобы заразился венерическим заболеванием и просил помочь сохранить это в тайне от его супруги Мелинды. Кроме того, в письмах упоминается просьба достать антибиотики и передать их таким образом, чтобы информация не стала известна публично.

Издание отмечает, что сам Эпштейн в этих же сообщениях жаловался на то, что оказался вовлечен в серьезный семейный конфликт между супругами Гейтс, возникший на фоне описываемой ситуации.

На фоне новых публикаций СМИ напоминают и о недавних юридических шагах со стороны бывшей помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл. Она подала в суд ходатайство, в котором утверждает, что десятки людей из окружения финансиста, включая нескольких предполагаемых соучастников, заключили с американскими властями закрытые соглашения по делам, связанным с Эпштейном.

Официальных комментариев от Билла Гейтса или его представителей по поводу появившихся публикаций не поступало.

