СМИ: новое оружие России создаст серьезные проблемы для ВСУ

По мнению корреспондентов и военных обозревателей, «Тосочка» способна в течение нескольких секунд нанести разрушительный ущерб и уничтожить людей и технику, находящиеся в радиусе ее действия. Издание Interia подчеркивает, что данная тяжелая огнеметная система оснащена термобарическими снарядами, что делает ее особенно опасной в боевых условиях.

Термобарические снаряды - это вид взрывных снарядов, предназначенных для нанесения разрушительных повреждений и ущерба цели путем комбинированного воздействия тепловой и давящей волной. Они работают по принципу сгорания горючего компонента в воздухе, создавая огненный шар, который затем распространяется вокруг и взрывается, создавая вокруг себя радиус с большим давлением.

По мнению авторов публикации, совокупность применения таких снарядов и оружия может нанести серьезный урон ВСУ, поскольку мер защиты от такого оружия практически нет.