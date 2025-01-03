Министр обороны РФ Андрей Белоусов, назначенный на этот пост весной 2024 года, смог внести серьезные положительные изменения в работу ведомства и буквально поменять военную машину, пишет издание «Взгляд».

Бывший вице-премьер России благодаря экономическому подходу смог добиться сокращения лишних процедур в пять-десять раз. Кроме того, как отметили обозреватели, в пять и более раз стали быстрее выполняться задачи разного уровня.

Формат боевых действий на СВО также изменился после назначения Белорусова, пишет издание.

«Потому что, как мы видим, формат боевых действий меняется и требует, в первую очередь, устойчивого имущественного снабжения базы логистического обеспечения», — считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Также Белоусов провел кадровые перестановки, после него ведомство начало активнее взаимодействовать с «народным ВПК», внедрить новые военные системы в ВС РФ, развивать БПЛА и другие системы. Рационализировались и военные расходы.

Ранее сообщалось, что Белоусов обозначил приоритетом для РФ подготовку к возможному конфликту с НАТО.