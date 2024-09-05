СМИ: перед израильским консульством в Мюнхене произошла стрельба

Выстрелы произошли у здания генконсульства Израиля в центральной части Мюнхена, полиция проводит специальную операцию, сообщило издание Focus Online.

Сегодня отмечается годовщина трагедии 1972 года, когда во время Олимпийских игр в Мюнхене террористы убили 11 израильских спортсменов.

В настоящий момент территория вокруг консульства оцеплена и продолжаются оперативные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов просят граждан избегать данного района и сохранять спокойствие.

Доступ к ближайшим улицам ограничен, а станции метро и другие виды общественного транспорта временно приостановили работу.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности ДТП в Подольске, где пострадали трое детей и их мать.