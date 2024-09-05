Стали известны подробности ДТП в Подольске, где пострадали трое детей и их мать
Мать и трое детей пострадали в ДТП с самосвалом в Подольске
Фото: [t.me/mosoblproc]
В прокуратуре Московской области раскрыли обстоятельства ДТП в Подольске, где пострадали женщина и трое детей.
По предварительным данным, водитель самосвала въехал в легковушку, пока водитель последней ожидала возможности совершить поворот.
Авария случилась этим утром на трассе А-107. Пострадавших госпитализировали.
Установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует Подольская городская прокуратура.