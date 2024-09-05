Стали известны подробности ДТП в Подольске, где пострадали трое детей и их мать

Мать и трое детей пострадали в ДТП с самосвалом в Подольске

Безопасность
t.me/mosoblproc

Фото: [t.me/mosoblproc]

В прокуратуре Московской области раскрыли обстоятельства ДТП в Подольске, где пострадали женщина и трое детей.

По предварительным данным, водитель самосвала въехал в легковушку, пока водитель последней ожидала возможности совершить поворот.

Авария случилась этим утром на трассе А-107. Пострадавших госпитализировали.

Установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует Подольская городская прокуратура.

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