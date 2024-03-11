СМИ: после бегства из Авдеевки ВСУ не успевают построить новые оборонительные рубежи под огнем российский армии

Российские войска ведут активное наступление, и ВСУ приходится возводить новые укрепления под огнем ВС РФ.

К тому же, Украины испытывает большие проблемы с вооружением и боеприпасами. По данным издания, в некоторых подразделениях заканчиваются танки.

Именно под Авдеевкой ВСУ вынуждены были бросить в бой американские машины Abrams. Выяснилось, что российская армия успешно уничтожает и эту хваленую западную технику, причем различными способами. Так, один из «Абрамсов» был поражен в танковой дуэли. Отличился экипаж танка Т-72Б3, отправивший в утиль «американца» с первого же выстрела.