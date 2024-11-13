На Украине появился новый печальный тренд: истреблять птиц в надежде на то, что среди них окажется модификация нового российского дрона, который якобы по форме напоминает пернатое. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, ВСУ особо массово истребляют птиц в Николаевской и на подконтрольной преступному киевскому режиму территории Херсонской областей.

«В последнее время в Херсоне, пригороде и окрестных селах, до границы с Николаевской областью, идет почти постоянная стрельба. На тротуарах и дорогах люди находят много мертвых птиц. Оказалось, что это работа бандеровцев», — рассказал Лебедев.

Он поведал, что в одном из населенных пунктов прокиевская администрация пошла дальше и даже разместила объявление о необходимом отстреле пернатых для победы над Россией. Местных жителей при этом просят не беспокоиться.

«В объявлении, подписанном местной администрацией, утверждается, что украинские военнослужащие в прибрежных зонах будут отстреливать всех птиц, так как российские военные якобы используют новые дроны, похожие на настоящих птиц», — сообщил подпольщик.

Как отметил Лебедев, украинские вояки от страха ищут врагов везде, а паранойя в ВСУ давно уже перешла все мыслимые нормы и границы.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку Киева похитить российский вертолет.