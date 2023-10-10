СМИ сообщили о применении Израилем снарядов с белым фосфором

Фосфорные снаряды вызывают опасения в мировом сообществе из-за своих характеристик и последствий, которые они могут вызвать.

Такие снаряды содержат в себе фосфор, который при взрыве создает яркий свет и интенсивно горит при контакте с воздухом. Это свойство делает их эффективными для освещения территории в ночное время и маскировки военных операций. Однако такие снаряды также способны наносить серьезные ожоги человеку и причинять значительный вред окружающей среде. В связи с этим, фосфорные снаряды вызывают беспокойство в контексте международного гуманитарного права.

Использование фосфорных снарядов запрещено в районах, где находятся гражданские лица, согласно Протоколу III к Женевской конвенции. Этот Протокол запрещает использование фосфорных снарядов для атаки на гражданских, а также требует предпринимать меры для минимизации страданий среди гражданских лиц, находящихся в зоне боевых действий.