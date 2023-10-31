СМИ сообщили о землетрясении в Чили

Сегодня у побережья Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6 баллов, об этом сообщили национальные СМИ со ссылкой на сейсмологов, которые опубликовали информацию на своем официальном сайте.

Землетрясение произошло в 9.33 по местному времени (15.33 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился примерно в 55 километрах к юго-западу от города Уаско, расположенного на чилийском побережье. Очаг землетрясения находился на глубине около 38 километров под землей.

На данный момент нет информации о возможных жертвах или разрушениях, связанных с этим событием. Органы чрезвычайных ситуаций и местные власти, вероятно, уже проводят оценку ситуации и оказывают необходимую помощь в случае необходимости.

Чили является сейсмоактивной страной, где довольно часто фиксируются подземные толчки. Местные жители обучены соблюдать меры предосторожности в случае подобных событий.