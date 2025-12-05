СМИ сообщили об атаке беспилотников на комплекс «Грозный-Сити» в Чечне

Комплекс «Грозный-Сити» в Чечне подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

В связи с инцидентом в Грозном был объявлен режим беспилотной опасности. Меры безопасности также усилены в аэропорту Грозного, а также в Магасе и Владикавказе — там введен специальный план «Ковер».

Атака на столицу республики произошла на фоне новой волны ночных ударов беспилотников по территории России. По данным Министерства обороны РФ, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 41 украинский беспилотник.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что выступление певца SHAMAN в Белгороде могло обернуться масштабной трагедией из-за ВСУ.