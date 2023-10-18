Вооруженные Силы Украины (ВСУ) нанесли удары по медицинским учреждениям в Херсонской области, конкретно по центральной районной больнице в поселке Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка.

Об этом пишет военный корреспондент "КП.ру" Александр Коц.

В результате атаки на центральную районную больницу в Алешеке, восемь машин скорой помощи были уничтожены полностью вызвав тем самые серьезные трудности для оказания неотложной медицинской помощи местным жителям. Амбулатория в Новой Маячке, где оказывали помощь жителям многих сел района, также была уничтожена.

Примечателен тот факт, что это событие произошло в день атаки Израиля на больницу в Газе.

Атаки на медицинские учреждения нарушают международное гуманитарное право и могут иметь серьезные человеческие и гуманитарные последствия.