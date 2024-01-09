СМИ: США в 2022 году отказали Украине в проведении операции в Крыму

По информации издания Business Insider, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный предложил провести «дерзкое контрнаступление» в 2022 году с целью изоляции российских военных сил в Крыму.

Однако, согласно новой книге журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова, США, предоставлявшие военную помощь Украине, не поддержали этот план.

Согласно докладам, ВСУ планировали провести маневры через Запорожье с целью отрезания российских военных частей и блокирования их в Крыму. Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Залужный выступали за этот вариант, однако высшие руководители военного ведомства США отклонили предложение.

По мнению военных экспертов, данный эпизод подчеркивает сложность военных координаций между Украиной и ее союзниками, а также разногласия в стратегических подходах к ситуации в регионе.

Ранее стало известно о том, что экс-депутат Верховной рады предрек Зеленскому судьбу Саакашвили.