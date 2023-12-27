Информацию передал Newsweek. Согласно данным этого издания, самолеты F-16, предназначенные Украине, давно находятся на ее территории. При этом известно, что Нидерланды решились подготовить 18 истребителей этой же модели лишь недавно.

«Американский источник сказал, что в среду, вероятно, Украина на самом деле получила первые из обещанных F-16», - сообщает издание.

Некоторые военные стран Запада уже неоднократно советовали не объявлять о получении и поставках вооружения на Украину, как это привык делать Залужный.

Отметим, что Россия предупреждала Европу и США, что грузы с F-16 и поднятые в воздух истребители, будут считаться законной целью для ликвидации.

Ранее сообщалось, что Запад может подвести Украину к мирным переговорам.