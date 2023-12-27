Америка и Европа пытаются укрепить позиции Киева для мирных переговоров с Россией – СМИ

По данным издания, Америка и Европа отошли от плана «тотальной победы над Россией» и перешли к подготовке к потенциальным мирным переговорам с ней. Одной из причин стало провальное контрнаступление, теперь на Западе говорят об обороне, восстановлении промышленности и других сфер на Украине, чтобы она перестала зависеть от помощи. По мнению журналистов, переговоры, к которым негласно готовятся западные страны, скорей всего пройдут с большими уступками России.

Американское издание считает, что признать поражение Украины при этом невозможно до тех пор, пока не завершаться выборы в США, так как Байден не может объявить о провале и смене политического курса. И хотя обсуждения переговоров начинаются, официально администрация Байдена пока не может так рисковать.