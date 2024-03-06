СМИ: в прошлом году Украина отправляла своих военных в Судан, несмотря на тяжелую ситуацию в зоне СВО

Несмотря на нехватку солдат в зоне специальной военной операции, в 2023 году украинские власти отправили военный контингент в Судан, пишет Wall Street Journal.

Издание утверждает, что помощь у Киева попросил глава суданского переходного Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, когда оказался окружен повстанческими силами в странице страны. Отмечается, что Украина согласилась отправить своих военных в Африку, так как ранее Фаттах аль-Бурхан тайно снабжал киевский режим оружием.

Глава ГУР Украины отказался подтвердить изданию информацию об украинских военных в Судане, однако обосновал целесообразность такой миссии. По его словам, сражаться с Россией нужно по всему миру, где есть российские интересы.

С апреля прошлого года в Судане полыхает гражданская война. Ожесточенные бои ведутся между силами быстрого реагирования и регулярной армией. В сентябре миграционное агентство ООН сообщало, что из-за вооруженного конфликта вынужденными переселенцами стали более 5 млн суданцев.