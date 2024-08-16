СМИ заявили об обысках ФБР в доме политолога российского происхождения Саймса

Американский политолог российского происхождения Дмитрий Саймс попал под подозрение у Федерального бюро расследований, и в связи с этим в его доме проводят обыск. Об этом сообщил американский портал Rappahannock News.

По свидетельствам соседей и очевидцев, агенты ФБР сначала появились у дома Саймса во вторник, 13 августа. Через два дня они вернулись и устроили обыск. При этом агенты, по непроверенным данным, изымали из жилья некие предметы.

«ФБР провело санкционированные судом правоприменительные действия. Других комментариев по этому продолжающемуся делу у нас нет», — так прокомментировала эти действия Саманта Шеро, официальный представитель Федерального бюро расследований.

Саймс приобрел этот дом три года назад. На данный момент политолог находится за пределами США. Он заявил, что не в курсе действий правоохранителей, так как его никто о них не уведомил и не предъявил ордер.

Ранее пресса сообщила, что сотрудники ФБР обыскали дом бывшего инспектора ООН Скотта Риттера. До этого американские власти не выпустили его из страны, когда отставной разведчик попытался выехать из страны для участия в ПМЭФ.