Между Курском и Москвой назначен дополнительный поезд

Компания ФПК, являющаяся дочерним предприятием РЖД сообщила о назначении дополнительных поездов, курсирующих между Курском и Москвой. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальных социальных сетях перевозчика.

В публикации сообщается, что новым поездом в сообщении с Курском станет состав No 220 «Белгород – Москва», следующий через Курск. Уточняется также, что отправляться из Курска поезд будет каждый день, с 11 августа. Известно, что отправляется он в 4:04, а прибывать в столицу будет в 16:43 по местному времени.

До этого представители МЖД также сообщали о назначении дополнительного поезда в сообщении с Курском для обеспечения спроса на поездки в области. Также сообщалось об увеличении составности «Ласточек» на том же направлении.

Ранее сообщалось о доставке в Курск помощи из Московской области.