Смоленск под ударом: ВСУ атаковали беспилотниками западный регион России

В Смоленской области силами противовоздушной обороны ликвидированы в небе два вражеских беспилотника. Об этом рассказал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что инциденты произошли над Рославльским и Смоленским районами области. Анохин успокоил, что в результате падения обломков вражеской авиатехники обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

«Уважаемые смоляне! Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет», — написал он.

В настоящее время на месте находятся все оперативные службы области, добавил Анохин.

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