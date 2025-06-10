Смотрительница школы во Франции погибла из-за нападения на нее учащегося с ножом

Во Франции произошло ЧП. Там на сотрудницу коллежа (французского среднего общеобразовательного учебного заведения) напал ученик с ножом. Он убил ножом женщину, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Инцидент случился в коммуне Ножан, которая находится во французском департаменте Верхняя Марна. Смотрительница коллежа проверяла сумки учащихся при входе в учебное заведение. Она подверглась нападению 15-летнего подростка.

«Смотрительница, на которую сегодня утром с ножом напал ученик во время проверки сумок перед коллежем в Верхней Марне, скончалась от полученных травм», — указали журналисты.

Жандармерия уже задержала убийцу, мотив его нападения не приводится. Министр образования Франции Элизабет Борн уже заявила, что планирует прибыть на место трагедии, она также выразило соболезнования родным и близким убитой.

Ранее сообщалось, что стрельба в австрийской школе привела к гибели восьми человек. Трагедия произошла в австрийском городе Грац, который расположен в федеральной земле Штрия. По имеющейся информации, один из погибших — это стрелок, которого ликвидировали бойцы австрийского спецназа Cobra.