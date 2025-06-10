В австрийской школе произошла стрельба: восемь человек погибло

В школе австрийского города Грац произошла стрельба. При этом погибло не менее восьми человек, об этом сообщила газета Kronen Zeitung.

Трагедия произошла в австрийском городе Грац, который расположен в федеральной земле Штрия. Там правоохранителям пришлось выехать на вызов после сообщения о стрельбе в одной из школ. По некоторым данным, в школе оказались застреленными пять человек. По имеющейся информации, один из погибших — это стрелок, которого ликвидировали бойцы австрийского спецназа Cobra.

Журналисты сообщают, что количество пострадавших может возрасти, сейчас правоохранители прочесывают здание, чтобы своевременно выявить все возможные угрозы и разыскать выживших. О личности стрелка пока ничего не говорится, также как и о тех мотивах, которые им двигали.

Позже стало известно, что в школе погибло восемь человек. Также есть тяжелораненые.

Ранее сообщалось, что военнослужащий по контракту, который самовольно покинул расположение части, открыл огонь по двум молодым людям в Волгоградской области. Контрактник сбежал из подразделения после известия об измене жены и прихватил с собой автомат. Он связался с предполагаемым любовником и договорился о встрече на восточной окраине города Петров Вал. Однако соперник не пришел на встречу, а прислал вместо себя двух молодых людей — Шамиля и Артема.