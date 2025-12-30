Сначала дали машину, потом забрали миллионы: хитрость хабаровских мошенников, которая обернулась тюрьмой

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края, преступную группу возглавил 37-летний горожанин. Схема мошенников была основана на «сарафанном радио» и выглядела правдоподобно. Используя подставные фирмы, они завлекали граждан предложениями о «закрытых аукционах», на которых якобы можно было купить квартиры и новые автомобили по бросовым ценам. Для создания видимости честности аферисты на деньги, полученные от первых доверчивых клиентов, действительно приобретали недвижимость и машины и передавали их покупателям. Восхищенные невероятной сделкой, эти люди сами становились невольными рекламными агентами, рассказывая о своей удаче родным и знакомым. Это привлекало все новых и новых жертв. В итоге от действий группы пострадали почти 200 человек, а общая сумма ущерба составила 239 миллионов рублей. Суд приговорил организатора и его сообщников к реальным срокам лишения свободы в колонии общего режима на срок от 4 лет 3 месяцев до 6 лет.