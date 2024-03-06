Снайпер с позывным «Палач» рассказал, как чуть не погиб, спасая ребенка

Старший снайперской группы с позывным «Палач», воюющий в зоне СВО, рассказал каналу «Герои спецоперации Z» о своей работе.

«Палач» с детства мечтал стать военным. Он закончил суворовское училище, а затем военную академию.

«Здесь русские люди. И здесь дети. Хочу, чтобы они не росли при разрывах снарядов, чтобы они могли спокойно ходить в школу», — говорит военнослужащий.

Однажды герой спас ребенка, рискуя жизнью. Он вытащил из завалов дома раненую девочку и понес ее на руках. «Палач» даже не заметил, что и сам получил ранение. И только передав девочку медикам, весь в крови, «отрубился».

У героя уже дважды заканчивался срок командировки. Командование неоднократно предлагало ему съездить домой отдохнуть, но боец не хочет возвращаться домой без победы.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о запуске специальной кадровой программы «Время героев», подчеркнув, что настоящей элитой общества являются те, кто служит России и доказывает свою преданность Родине в зоне СВО.