Снайперы Росгвардии нейтрализовали заключенных, захвативших заложников в ИК-19

Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии ИК-19 в Суровикино, сообщили в Росгвардии.

Заложники освобождены. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что есть погибшие от действий преступников. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Сегодня, 23 августа, четверо заключенных в исправительной колонии №19 захватили заложников из числа сотрудников ИК. Они требовали предоставить им самолет и $2 млн.

Ситуация в колонии обсуждалась на заседании Совбеза под председательством Владимира Путина.