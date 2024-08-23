Снайперы Росгвардии нейтрализовали заключенных, захвативших заложников в ИК-19
Фото: [Росгвардия]
Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии ИК-19 в Суровикино, сообщили в Росгвардии.
Заложники освобождены. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что есть погибшие от действий преступников. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Сегодня, 23 августа, четверо заключенных в исправительной колонии №19 захватили заложников из числа сотрудников ИК. Они требовали предоставить им самолет и $2 млн.
Ситуация в колонии обсуждалась на заседании Совбеза под председательством Владимира Путина.