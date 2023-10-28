Снегоболотоход врезался в поезд в Новгородской области: есть погибший

Дорожный инцидент случился в Новгородской области вечером субботы, 28 октября. Подробности сообщают в Госавтоинспекции региона.

Все случилось на первом километре дороги Абросово — Осипово в Пестовском районе Новгородской области: 55-летний водитель самодельного снегоболотохода врезался в товарный поезд. Мужчина-водитель транспортного средства погиб на месте.

По уточненным данным, врезался он примерно в вагон №8. Что послужило причиной инцидента – ведь переезд там регулируемый – установят компетентные специалисты.