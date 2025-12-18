Собирал данные о составах с военной техникой: в Челябинской области мужчину заподозрили в госизмене

Федеральная служба безопасности задержала мужчину, которого подозревают в работе на Украину. Ему инкриминируют государственную измену, об этом сообщило РИА Новости.

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Челябинской области человека, который установил связь с украинским военизированным объединением и взялся выполнять его задания. Он стал вести сбор разведывательных данных, в том числе и о движении железнодорожных составов с военной техникой.

«Задержан житель региона, 1979 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством сети Интернет и подозреваемый в государственной измене», — указали журналистам силовики.

Мужчина был взят под стражу, ему теперь грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье двое подростков попали под суд за поджог леса по заданию с Украины. Они четырежды поджигали лесные участки за обещанное им денежное вознаграждение. Денег подростки так и не получили, но каждому из них грозит до 10 лет колонии.