Собиравшую грибы подмосковную пенсионерку вынесли из леса на носилках

Работники 334-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь 77-летней пенсионерке, которая повредила ногу во время сбора грибов.

Инцидент произошел в лесном массиве в Ступино. Из-за сильной боли пожилая женщина не смогла самостоятельно передвигаться.

Спасатели оперативно прибыли на место и начали прочесывать лес. Пенсионерка стучала палкой по дереву, чтобы ее нашли быстрее.

Любительницу «тихой охоты» закрепили на носилках и вынесли из леса. Женщину уже ожидали медики скорой помощи.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели с начала лета вывели из леса свыше 200 заблудившихся грибников.