Собиравшую грибы подмосковную пенсионерку вынесли из леса на носилках
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Работники 334-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь 77-летней пенсионерке, которая повредила ногу во время сбора грибов.
Инцидент произошел в лесном массиве в Ступино. Из-за сильной боли пожилая женщина не смогла самостоятельно передвигаться.
Спасатели оперативно прибыли на место и начали прочесывать лес. Пенсионерка стучала палкой по дереву, чтобы ее нашли быстрее.
Любительницу «тихой охоты» закрепили на носилках и вынесли из леса. Женщину уже ожидали медики скорой помощи.
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели с начала лета вывели из леса свыше 200 заблудившихся грибников.